İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a gözdağı: Saldırılara karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırıları ve bölgedeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Başkent Tel Aviv’deki Kirya Karargahı’nda basın mensuplarına konuşan Netanyahu, İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının tarihteki en büyük balistik füze saldırılarından biri olduğunu belirtti. Netanyahu, bu saldırıların İsrail tarafından cevapsız kalmayacağını vurguladı.

İran’ın saldırısına yanıt verilip verilmeyeceğine dair konuşan İsrail Başbakanı, “Dünyada hiçbir ülke kendi şehirlerine ve vatandaşlarına yönelik böyle bir saldırıyı kabul etmez ve İsrail Devleti de etmeyecektir. İsrail’in kendini savunma ve bu saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve biz de bunu yapacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu, İran’ın İsrail’e yönelik iki kez topraklarına ve şehirlerine yüzlerce füze fırlattığını hatırlattı.

Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine operasyonlar devam ediyor

Netanyahu, Lübnan’daki saldırılar ve Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarla ilgili de önemli bilgiler verdi. İsrail’in Hizbullah’ın komuta kademesine ciddi darbeler vurduğunu belirten Netanyahu, “Kuzey sakinlerine verdiğim sözü yerine getirmeye başladık. Nasrallah’ı ve Hizbullah liderliğini ortadan kaldırdık. Celile’yi işgal etmeyi ve vatandaşlarımıza karşı 7 Ekim’dekinden daha büyük ve daha korkunç bir katliam gerçekleştirmeyi planlayan Rıdvan Gücü’nün komutanlarını ortadan kaldırdık” diye konuştu.

İsrail ordusunun Hizbullah’a ait füze ve roket stoklarının büyük bir bölümünü imha ettiğini de sözlerine ekleyen Netanyahu, sınır yakınlarında tespit edilen terör tünellerinin de tahrip edildiğini bildirdi. Bu operasyonların devam edeceğini söyleyen Netanyahu, “Tehdidin ortadan kaldırılmasını henüz tamamlamamış olsak da, savaşın seyrini ve dengesini açıkça değiştirdik ve kollarımız daha fazla eylem için uzanmış durumda” dedi.

Netanyahu’dan Macron’a tepki: Yazıklar olsun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısına da değinen Netanyahu, bu öneriyi "utanç verici" olarak nitelendirdi. Netanyahu, "Bugün İsrail, medeniyet düşmanlarına karşı yedi cephede kendini savunuyor. İsrail, İran’ın başını çektiği barbarlık güçleriyle savaşırken, tüm medeni ülkeler İsrail’in yanında dimdik durmalıdır. Ancak Başkan Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail’e karşı silah ambargosu çağrısında bulunuyorlar. Yazıklar olsun onlara" dedi.

Netanyahu, Fransa ve silah ambargosunu destekleyen diğer Batılı devletlerin yardımı olmadan da İsrail’in bu savaşı kazanacağını savundu. “Ancak onların bu utancı, savaş kazanıldıktan çok sonra da devam edecek. İçiniz rahat olsun, İsrail bizim için ve dünyada barış ile güvenlik için bu savaşı kazanana kadar mücadele edecektir” şeklinde konuştu.

Gelecek dönemlerde tansiyon yüksek kalacak

Netanyahu’nun açıklamaları, bölgedeki gerilimin artarak devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İsrail’in hem İran’ın füze saldırılarına karşılık verme niyetinde olduğu hem de Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonları sürdüreceği sinyalleri, önümüzdeki günlerde tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Analistler, İsrail’in bu süreçte uluslararası toplumdan da destek arayabileceğini ve özellikle ABD ile iş birliğini artırabileceğini öngörüyor.