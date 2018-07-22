İsrail, Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye etti

22 Temmuz 2018

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, İsrail'in ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin isteği üzerine, Suriye'deki Beyaz Miğferler üyelerini aileleriyle birlikte tahliye ettiklerini duyurdu.

Sputnik'te yer alan haberde Nahshon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin talebi üzerine İsrail, Suriyeli sivil örgütün (Beyaz Miğferler) üyeleri ve ailelerini kurtarma operasyonunu tamamladı" dedi.

Nachshon, Beyaz Miğferler'in Suriye'nin güneyindeki savaş bölgelerinden komşu bir ülkeye tahliye edildiğini söyledi.

İsrail medyası, yaklaşık 800 Beyaz Miğferler üyesinin gece yarısı Golan Tepeleri'nden Ürdün'e tahliye edildiğini bildirdi.

Rusya ve Suriye yönetimi, yardım örgütü olarak bilinen Batı destekli Beyaz Miğferliler'in el Kaide bağlantılı bir örgüt olduğunu, bu örgütün birçok kimyasal saldırı iddiasının arkasındaki provokasyonlarda önemli rol oynadığını iddia ediyor.