İsrail: F-16’yı Suriye’nin hava savunması düşürdü

11 Şubat 2018

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü düşürülen F-16 savaş uçağının karadan açılan ateşle vurulduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan haberde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nın Twitter hesabında İngilizce yayınlanan infografikte, "Pilotlar talimatlara uygun olarak uçağı terk etti ve İsrail topraklarına iniş yaptı." dendi.

Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kaptan pilotun kendisini fırlattığı sırada ciddi travma geçirdiğini ve ameliyat edildikten sonra Hayfa'da hastaneye yatırıldığını, yardımcı pilotun ise hafif yaralarla kurtulduğunu ve ‘artık ayakta olduğunu' belirtti.

İsrail ordusu ise uçaklara Suriye hükümet birlikleri tarafından Sovyet ya da Rus üretimi S-200 ve Buk hava savunma sistemlerinden ateş edildiğini açıkladı.