İsrail Gazze'de hastane vurdu: 500 ölü

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında bu defa hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.

Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

"Gazze'deki hastane saldırısı soykırımdır"

Hamas'tan yapılan ilk açıklamada "Gazze'deki hastane saldırısı soykırımdır" ifadeleri kullanıldı. Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, "Hastane bombalamasına dair henüz detaylara sahip değiliz" denildi. Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf, İsrail’in savaş suçu işlediğini belirterek, “Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi’ne onlarca ölü ve yaralı getirildi” dedi.

3 günlük yas ilan edildi

Filistin haber ajansa WAFA'nın haberine göre, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki El Ahli Hastanesi!nin bombalanması sonrasında üç günlük yas ilan etti.

Haniye: "Bu katliam, bir dönüm noktası olacak!"

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Gazze'deki hastane saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bu katliam, bir dönüm noktası olacak ve "El Aksa Fırtınası'na" ek olarak daha büyük bir fırtına olacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı yarınki toplantılarında Gazze konusunda net bir tutum almaya çağırıyoruz."

Heniyye: "Saldırının sorumlusu ABD'dir"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu.

Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı.

"İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir." diyen Heniyye, şöyle devam etti:

"Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir."

İsrail'in değerlere, örfe ve yasalara saygı duymadığını belirten Heniyye, aynı yerde kilise, cami ve hastane vuran düşmanın ve onu kınamayanların bu katliam ve soykırımdan sorumlu olduğunu kaydetti.

"İşgal son bulana kadar direnişin süreceğini" vurgulayan Heniyye, Filistin halkını "Batı Şeria başta olmak üzere tüm şehirlerde ve tüm sokaklarda işgalcilerin ve yerleşimcilerin karşısına çıkmaya" çağırdı.