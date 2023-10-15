İsrail, Gazze'ye kara harekatını 'şimdilik' erteledi

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırının ardından Gazze'yi bombalayan İsrail'in kısa süre için kara harekatına başlaması bekleniyor. İsrail'e İran ve Hizbullah'ın tehditleri sürerken, ABD'nin ikinci uçak gemisinin birkaç gün sonra İsrail açıklarına ulaşması bekleniyor.

ABD merkezli New York Times gazetesine konuşan İsrailli üst düzey üç yetkili, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini öne sürdü.

Olumsuz hava şartlarının kara birliklerine destek verecek savaş uçaklarına ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağını aktaran kaynaklar, harekatın birkaç gün ileriye alındığını belirtti.

Tüm güçleri katılacak

Açıklamada, kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek, karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik harekata ilişkin "Bir sonraki aşama geliyor." demişti. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurmuştu.