İsrail genelkurmay başkanı: Gazze'deki savaş uzun ve sert olacak

Gazze Şeridi'ni kontrolünde tutan Hamas militanları, 7 Ekim'de binlerce füze gönderdikleri İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla saldırmış, binlerce militan ülkeye sızmıştı. İsrail de buna karşılık olarak 'Demir Kılıçlar' operasyonu başlatarak Gazze'yi havadan bombalamaya başlamıştı.

Savaşta her iki taraftan toplam can kaybı 4 bini geçerken, yaralı sayısı 14 bine yaklakmıştı. İsrail'in Hamas'ı hedef alan kara harekatı başlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

'Bağımız güçlü, kaderimiz ortak'

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin daveti üzerine bugün İsrail'e gitti.

İsrail ordusunun açıklamasında, ziyaret kapsamında General Corella'nın Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmesi ve ortak durum değerlendirmesi yapmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, 'savaş sırasında gerçekleşen bu ziyaretin, genel olarak iki ülkenin, özel olarak da İsrail ile ABD orduları arasındaki bağın gücünü ve ortak kaderini doğruladığı' değerlendirmesinde bulunuldu.

'Şu anda ipler elimizde'

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının kendileri için "ani olduğu ancak savaşın uzun ve sert" olacağını söyledi.

Halevi'nin İsrail ordusuna gönderdiği mesaj, ordu sözcüsü tarafından X sosyal medya platformu hesabından paylaşıldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı ani bir saldırı düzenlediğini belirten Halevi, "İsrail ordusu da 11 gündür düşmanı hava, kara ve denizden güçlü şekilde vuruyor." ifadelerini kullandı.

Her meydanda her türlü senaryoya hazır olduklarını savunan Halevi, "Bir darbe aldık ve sorumluyuz ancak şu anda ipler elimizde. Savaş uzun ve sert olacak, biz kazanacağız." mesajını verdi.