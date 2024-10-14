İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi öldü mü? İddiaları çürüten görüntüler geldi
Hizbullah dün İsrail'deki askeri tesise saldırı düzenlemişti. Saldırının ardından sosyal medyada İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin öldüğü idda edilmişti. Ancak Halevi bugün kameralar kaşısına geçerek İHA saldırısında vurulan askeri üssü ziyaret etti.
Hizbullah, lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından İsrail’e yönelik en ağır saldırısını gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın Hayfa’nın güneyindeki bir askeri tesise insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğünü, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurdu.
Halevi'nin öldüğü iddia edildi
Sosyal medyada İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bu saldırıda öldürüldüğü iddia edildi. Kısa sürede Halevi'nin ölümüne ilişkin paylaşımlar artarken, İsrail'den gelen yeni görüntüler iddiaları çürüttü.
Vurulan tesiste ortaya çıktı
'Öldü' denilen Halevi, Hizbullah'ın vurduğu askeri üste ortaya çıktı. Üsteki askerlerle bir araya gelen Halevi, dünkü saldırının acı verici sonuçları olduğunu ifade etti.