İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi öldü mü? İddiaları çürüten görüntüler geldi

Hizbullah, lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından İsrail’e yönelik en ağır saldırısını gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Hayfa’nın güneyindeki bir askeri tesise insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğünü, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurdu.

Halevi'nin öldüğü iddia edildi

Sosyal medyada İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bu saldırıda öldürüldüğü iddia edildi. Kısa sürede Halevi'nin ölümüne ilişkin paylaşımlar artarken, İsrail'den gelen yeni görüntüler iddiaları çürüttü.

Vurulan tesiste ortaya çıktı

'Öldü' denilen Halevi, Hizbullah'ın vurduğu askeri üste ortaya çıktı. Üsteki askerlerle bir araya gelen Halevi, dünkü saldırının acı verici sonuçları olduğunu ifade etti.