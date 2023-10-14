İsrail - Hamas savaşında can kaybı 3 bin 500'ü buldu
Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaş devam ediyor. Her iki taraftan da can kaybı toplam 3 bin 500'e ulaştı.
Haber Merkezi
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Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaşta Gazze Şeridi sıklıkla bombalanıyor.
Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarının sekizinci gününde toplam 2 bin 215 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 714 kişinin yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, ölenlerden 724'ünün çocuk ve 458'inin kadın olduğu kaydedildi.
İsrail basını, Hamas'ın saldırılarında 1.200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.