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İsrail - Hamas savaşında can kaybı 3 bin 500'ü buldu

Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaş devam ediyor. Her iki taraftan da can kaybı toplam 3 bin 500'e ulaştı.

Haber Merkezi
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Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaşta Gazze Şeridi sıklıkla bombalanıyor.

Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarının sekizinci gününde toplam 2 bin 215 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 714 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, ölenlerden 724'ünün çocuk ve 458'inin kadın olduğu kaydedildi.

İsrail basını, Hamas'ın saldırılarında 1.200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.