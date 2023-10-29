İsrail: Hamas'tan esirlerle ilgili teklif gelmedi

Hamas, 7 Ekim sabahı 'Aksa Tufanı' adı verilen saldırıyla İsrail'e girmiş, çatışmaların ardından 200'den fazla sivili Gazze'ye kaçırmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın esir takasına ilişkin yaptığı açıklamayı düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Hagari, söz konusu açıklamayı 'Hamas'ın baskı yapmak için alaycı bir şekilde uyguladığı psikolojik terörü' olarak nitelendirdi.

Masada esirlerle ilgili hiçbir teklif olmadığını belirten Hagari, Sinvar'ın başkaları aracılığıyla konuştuğunu ve açıklama yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Hagari, Hamas tarafından "kaçırılan" kişileri geri getirmek için hem sivil ve hem de istihbarat alanındaki çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Hagari, şu ana kadar kaçırılan 230 kişinin ailesine, çocuklarının Hamas'ın elinde olduğu bilgisi verdiklerini sözlerine ekledi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, dün akşam, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önermişti.