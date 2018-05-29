İsrail ile Rusya'nın Suriye konusunda anlaştığı iddia edildi

29 Mayıs 2018

Rusya ve İsrail, diplomatik görüşmeler neticesinde, Suriye'nin İsrail sınırındaki güney bölgelerinde kontrolün yeniden Suriye rejim güçlerine geçmesi konusunda anlaşmaya vardı.

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, ayrıca sınır bölgelerinde İran, Lübnan Hizbullah'ı ya da herhangi bir yabancı birliğin yer almayacağı konusunda da mutabık kalındığı aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in Suriye içindeki eylem özgürlüğünü koruyacağı kaydedildi.

Suriye rejiminin de söz konusu anlaşmayı onayladığı öne sürüldü.

Anlaşmada yer alan ülke yetkilileri, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile İran'ın Suriye'deki varlığını görüşmek üzere çarşamba günü Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

İsrail basınında, Rusya'nın, İran'dan Suriye-İsrail sınırındaki güçlerini çekmesini istediğine ilişkin haberler yer almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin güney sınırı bölgelerinde sadece bu ülkenin askerinin bulunması gerektiğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de "terör tehdidi var oldukça ve Suriye hükümeti, İran'dan yardım istedikçe ülkesinin, Suriye'de kalacağını" kaydetmişti.



Kaynak: AA