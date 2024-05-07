İsrail istihbaratından Eurovision öncesi İsveç'e ziyaret

İsrail İç İstihbarat (Şin Bet) Şefi Ronen Bar ve heyeti, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlenmesi planlanan İsveç'in Malmö kentini yarışma öncesinde güvenliği koordine etmek için ziyaret etti.

Ynet haber sitesinin aktardığına göre Şin Bet, Eurovision'da yarışacak İsrail ekibinin ve Malmö'ye gidecek olan İsrail vatandaşlarının "provokatif" eylemerin hedefi olabileceğine inandığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Şin Bet, vatandaşlarına yönelik olarak İsveç için seyahat uyarısı yayınladı.

Şin Bet, teröristlerin Eurovision'a katılan İsraillileri hedef alacağına dair "sağlam temellere dayanan bir korku" olduğunu ifade etmişti.

"Malmö, İsrail karşıtı protestoların merkezi olarak biliniyor" denilen güncellenmiş Şin Bet uyarısındada, kentin Arap dünyasından çok sayıda göçmene ev sahipliği yaptığı vurgulanmıştı.

İsveçli yetkililer 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik için hafif makineli tüfekli polisler ile Danimarka ve Norveç'ten takviye kuvvetler de dahil olmak üzere "görünür" önlemler alacaklarını açıkladı.