İsrail istihbaratından Hamas ve Türkiye iddiası

İsrail, Hamas'ın Türkiye'de bulunan üyeleri tarafından yönetilen "İsrail'de bombalı intihar saldırısı" düzenleme girişimini engellediğini duyurdu.

Times of İsrail'in haberine göre, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, Ürdün'de yaşayan Filistinli Anas Shurman'ı bombalı saldırı planına karıştığı şüphesiyle tutuklamasının ardından Hamas'ın planını ortaya çıkardı.

15 Mart'ta Nablus'ta gözaltına alın Shurman'ın, Aralık 2023'te Türkiye'de yaşayan ve aslen Batı Şerialı olan Hamas üyesi Imad Abid tarafından işe alındığının ortaya çıktığı ifade edildi.

Şin Bet, Shurman'ın Hamas adına bir intihar saldırısı gerçekleştirmeyi kabul ettiğini ve hedefin İsrail'de olacağını söylediğini aktardı.

12 kilogram (yaklaşık 26,5 pound) ağırlığındaki büyük parça tesirli bombanın ele geçirildiğini belirten Şin Bet, ayrıca, soruşturmanın "Hamas'ın, Türkiye'de kök saldığını ve İsrail'deki terör saldırılarının yönlendirilmesindeki rolünü ortaya koyduğunu" söyledi.