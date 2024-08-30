İsrail kabinesi, Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesini onayladı

Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın oylamada öneriye hayır oyu verdiği, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise toplantıya katılmadığı kaydedildi. Toplantıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koridordaki işgalin devam etmesinin gerekliliğini savunduğu aktarıldı.

Netanyahu'nun ayrıca bu adımın İsrail ile Hamas arasında 'esir takasını zora sokmayacağı' aksine olası bir mutabakatı 'daha da mümkün hale getireceği' iddiasında bulunduğu belirtildi. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin İsrail ordusunca Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesine yönelik hazırladığı ve Güvenlik Kabinesi'ne sunduğu haritaları ABD'nin 'onayladığını' iddia ettiği ifade edildi.

Ateşkes ve esir takası önündeki en büyük engellerden biri

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta yeniden başlanan ve ara ara devam eden esir takası müzakerelerinin Netanyahu'nun getirdiği yeni şartlar nedeniyle zorlaştığı belirtiliyor. Güvenlik Kabinesi'nin Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesini onaylamasının esir takası müzakerelerini çıkmaza sokacağı ifade ediliyor.