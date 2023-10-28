İsrail: Kara harekatı henüz başlamadı

İsrail, 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze Şeridi'ne dün savaşın en ağır bombardımanını gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak asker ve tankların da sınırı geçtiği, bazı yerlerde Hamas militanlarıyla çatıştığı da bildirildi.

İsrail tankları birkaç gün önce de tel örgüleri aşarak sınırı girmiş, belirlenn hedefler vurulduktan sonra İsrail'e dönmüştü.

Kanal 12 televizyonunun Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde İsrail güçlerinin, Gazze'ye karadan sınırlı bir şekilde girdiği kaydedildi.

Ordu kaynaklarından aktarılan bilgide ise Gazze sınırındaki operasyonun resmi bir kara harekatı olmadığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdıklarını ve geceleyin kara operasyonlarını genişleteceklerini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi de sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek, savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını açıklamıştı.