İsrail Lübnan için 10 bin asker daha görevlendirdi

İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Daha sonra ülkenin güneyinde sınırlı kara harekatına başladı. Saldırılar nedeniyle ülkenin güneyinden binlerce kişi göç etti.

İsrail ordusu şimdi de kara saldırısına katılmak amacıyla bir tümenin daha görevlendirdiğini bildirdi.

Açıklamada, 36. tümenin Lübnan'a kara saldırılarına katılacağı belirtilirken, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı.

İsrail ordusunda bir tümen yaklaşık 10 bin kişiden oluşuyor.