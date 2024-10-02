İsrail Lübnan için 10 bin asker daha görevlendirdi
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik kara harekatı sürerken, bölgeye daha fazla asker gönderileceği açıklandı. Ordu, 36'ncı tümenin de kara harekatına katılacağını duyurdu.
İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Daha sonra ülkenin güneyinde sınırlı kara harekatına başladı. Saldırılar nedeniyle ülkenin güneyinden binlerce kişi göç etti.
İsrail ordusu şimdi de kara saldırısına katılmak amacıyla bir tümenin daha görevlendirdiğini bildirdi.
Açıklamada, 36. tümenin Lübnan'a kara saldırılarına katılacağı belirtilirken, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı.
İsrail ordusunda bir tümen yaklaşık 10 bin kişiden oluşuyor.