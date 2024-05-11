İsrail saldırısında İngiliz esir hayatını kaybetti

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram’dan yayınlanan yazılı açıklamasında, “İngiltere vatandaşlığına sahip 51 yaşındaki esir Nadav Popplewell, Siyonist savaş uçaklarının bir ayı aşkın zaman önce esir Judy Feinstein'la birlikte tutulduğu yeri hedef alması sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, 51 yaşındaki Popplewell’ın, İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri tahrip etmesi ve hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle yoğun tıbbi bakım alamadığına dikkati çekerek, sağlık durumunun kötüleştiğini ve yaşamını yitirdiğini vurguladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları dün de, İsrailli bir esirin tutulduğu yerde intihar etmeye kalkıştığını ve son anda kurtarıldığını duyurmuştu.