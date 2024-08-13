İsrail: Saldırması durumunda sonuçlarına bakmaksızın İran'ı vuracağız

İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta vereceği karşılık 'kayıp veya hasarla sonuçlanmasa bile' İran'ı vurmakla tehdit etti.

Hedef: Baskıları önceden hafifletmek

İsral Ordu Radyosu'nda yer alan haberde, İsrail'in ortaklarına ilettiği mesajlarda, 'saldırının sonuçları ne olursa olsun, İsrail kayıp vermese bile Tel Aviv’in İran'ın saldırılarına karşılık vermeye ve İran'a saldırmaya kararlı olduğunun açıkça ortaya konulduğu' vurgulandı. Söz konusu mesajların amacının, İran'a yönelik bir saldırının önlenmesi konusunda uluslararası toplumdan beklenen baskıları önceden hafifletmek olduğu belirtildi.

Yüzlerce insansız hava aracı ve füze

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, İran'ın nisan ayında yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırıya işaret edilerek, 'İsrail, geçen nisan ayında insansız hava araçlarının olduğu geceden daha geniş çaplı bir İran saldırısına hazırlanıyor' ifadelerine yer verilmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.