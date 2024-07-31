İsrail Savunma Bakanı Gallant: 'Savaş istemiyoruz'

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile yakınlığıyla bilinen üst düzey komutanı Fuad Şükrü'nün öldürüldüğü iddialarının ardından konuştu.

İsrailli askerler ile bir araya gelen Gallant, İsrail'in bir savaşla ilgilenmediğini, ancak tüm olasılıklara hazırlandığını söyledi.

Haaretz'de yer alan habere göre, Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada, bakanın Fuad Şükrü'nün öldürülmesi ile ilgili olarak "Savaş istemiyoruz ancak her türlü olasılığa karşı hazırlıklıyız ve bunun içinde sizin de hazır olmanız gerekiyor. Sizden üst rütbelerdeki herkes görevimizi yapacak." dediği belirtildi.

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.