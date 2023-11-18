İsrail 'Şifa Hastanesi'ni boşaltın' dedi
İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediği belirtildi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Hamas'ın karargahının bulunduğu iddiasıyla geçen günlerde hastanenin bazı bölümlerine operasyon düzenlemişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini kaydetti.
Ordunun Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmasının devam ettiği ve hastane içinde arama ve kazı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.