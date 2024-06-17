Havalimanlarına yeni dönem geliyor: Uçağa binmenin kuralı değişecek
Sivil havacılık alanında önemli düzenlemeler getiren yasa teklifi Meclis Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu’ndan geçti. Yeni yasa teklifi bayramdan sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Buna göre yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havalimanı ve uçağa kabul edilmeyecek.
Havalimanlarındaki güvenlik uygulamaları ve denetimleri Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması olan Chicago Sözleşmesi’ndeki şartlara göre yeniden düzenleyen yasa teklifi, Kurban Bayramı’nın ardından Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.
Hürriyet'in haberine göre teklif kabul edilirse şu değişiklikler gelecek:
- Havaalanlarına ve hava araçlarına geçen tüm yolcular ve yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazları gerektiğinde el ile kontrol edilip aranacak.
- Yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.
- Havacılık güvenlik önlemleri, polisin gözetiminde özel güvenlik görevlilerince de yerine getirilecek.
- Özel güvenlik görevlileri polis gözetiminde, kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle arayabilecek.