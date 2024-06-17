KURBAN BAYRAMI MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: A101, BİM, ŞOK... Marketler bayramda açık mı?

Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başladı. Arefe günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde marketlerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Resmi tatillerde bazı marketlerin çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Bayram alışverişini yapacak olan vatandaşlar, "BİM, A101, ŞOK bayramda açık mı", "Marketler bayramda kapalı mı" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, Kurban Bayramı'nda market çalışma saatleri...

BİM bayramda açık mı?

BİM market bayram süresince ilk iki gün kapalı olurken bayramın 3 ve 4. günü hizmet verecek.

A101 market çalışma saatleri

A101 şubelerinin bayramın ilk günü kapalı olması ve ikinci günden itibaren hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

ŞOK market bayramda açık mı?

ŞOK market şubeleri bayramın ilk günü saat 12:00'den hizmet vermeye devam ediyor.

BİM, A101, ŞOK marketler sabah saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet veriyor.