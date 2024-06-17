Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Osman Bektaş'tan ilk yorum: 'Tehdit unsuru'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Saat 20.24'te gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin ardından deprem uzmanlarından da ilk değerlendirmeler geldi.

Fay hattını işaret etti: Malatya için tehdit unsuru

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremi artçı olarak değerlendirirken Malatya Fayı'na dikkati çekti. Bektaş, son depremleri "Malatya için tehdit unsuru" olarak yorumladı. Bektaş şunları kaydetti:

"2023 Maraş deprem çiftinden sonra 16 Şubat 2024 de gerçekleşen 4,1 artçı depreminin benzeridir. Her iki deprem Malatya Fayı'nın gerilme altında olduğunu ve Malatya için bir tehdit unsuru olduğunu hatırlatıyor. Artçılar devam edebilir."

"Artık sönüşe geçti"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Malatya'daki depremi "artçı" olarak değerlendirdi. Ercan şunları söyledi: "2023'de olan 11 il depremi artık sönüşe geçti. Sönüş evresinde M5,5'dan küçük yıkımsız depremlerin olması olağandır. Çok hızlı bir biçimde yapılan deprem konutları yaraları bir ölçüde dindirecektir. Depremin T.C'ye çıkışı 130 milyar dolar dolayındadır. Yeni K.Maraşlar olmasın."