İsrail 'Yükselen Aslan Operasyonu ile İran'ı vurdu: Stratejide çarpıcı benzerlik

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Ortadoğu analisti Sebastian Usher, İsrail’in İran saldırısı sonrası dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

BBC’nin gelişmelere ilişkin canlı blogunda yer alan yorumlarında Usher, İsrail saldırısının geçen yılki iki askeri operasyondan daha kapsamlı ve daha yoğun olduğunu ifade etti.

Sebastian Usher’a göre; İsrail’in sadece İran’ın askeri üslerini ve dolayısıyla güçle karşılık verme kabiliyetini vurmadığını, aynı zamanda İran liderliğinin kritik üyelerini de öldürmek üzere saldırılar başlattı.

Hizbullah’ın üst düzey figürlerinin ‘başını kesme’ stratejisinin grup üzerinde ve sürdürülebilir bir karşı saldırı başlatma kabiliyetinde yıkıcı sonuçları olduğunu belirten Usher, başkent Tahran’da spesifik bazı binaların vurulduğunu yansıtan görüntülerin, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın ölümüyle sonuçlanan Beyrut saldırılarına benzediği yorumunda bulundu.

İran elitine yönelik emsalsiz zarar

Usher’a göre; İran’da bu büyüklükte bir figür öldürülmedi. Dini lider Ali Hamaney hedef alınmadı. Fakat İran Genelkurmay Başkanı , Devrim Muhafızları’nın güçlü komutanı ve ülkenin üst düzey nükleer bilimcilerinin operasyonun ilk saatlerinde öldürülmesi, İran elitine yönelik eşi benzeri görülmemiş derecede zarar verdi.

Bu durum, İran'ın geçen yıl İsrail'e düzenlediği iki saldırıdan daha şiddetli bir tepki vermesini gerektirecek gibi görünüyor. Ancak saldırılar, Tahran'ın böyle bir tepki verme yeteneğini de çok daha zor hale getirebilir.

Muhtemelen Netanyahu, çatışmayı tırmandırma kararını verirken bu hesaplamayı yapmıştır.