İsrail'de geçici değişiklik: Netanyahu ameliyat olacak
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fıtık ameliyatı olacağı açıklandı. Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin, geçici bir süreliğine Netanyahu'nun koltuğunu devralacak.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevini kısa bir süreliğine Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin gerçekleştireceğini açıkladı.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun doktorlarının rutin bir kontrol esnasında Netanyahu'da fıtık tespit ettiklerini söyledi.
Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Meclisi, genel anestezi ile gerçekleştirilecek olan ameliyatı ve Netanyahu'nun koltuğuna Levin'in geçmesini onayladı.