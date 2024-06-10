İsrail'de Savaş Kabinesi krizi: Gantz istifa etti, Ben-Gvir çağrıda bulundu

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklayarak, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini belirtti. Gantz, “Partim 7 Ekim'den sonra kötü bir hükümet olduğunu bildiğimiz halde ülkenin iyiliği için koalisyona katıldı. O zamandan bu yana stratejik değerlendirmeler siyasi nedenlerle hep bir kenara itildi” dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu başbakanlığındaki OHAL hükümetinden Gantz'ın istifa etmesinin ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden biri olan Ben-Gvir, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın, güneydeki (Gazze sınırı), kuzeydeki (Lübnan sınırı) halkın ve genel olarak tüm İsrail'in güvenliğini sağlamanın ve gerçek bir caydırıcılık oluşturmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Öte yandan ana muhalefet lideri Yair Lapid, istifaları memnuniyetle karşılayarak bunun "önemli ve isabetli bir karar" olduğunu belirtti.

Lapid, "Bu aşırılık yanlısı hükümeti düşürmenin ve esirleri geri getirecek, güvenliğini ve İsrail'in uluslararası konumunu yeniden tesis edecek aklıselim bir hükümetin kurulmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

"Evimiz İsrail" Partisi lideri Avigdor Liberman ise istifaların geç de olsa iyi olduğunu ve "Siyonist koalisyon kurma zamanının geldiğini" dile getirdi.

Gant ve Eisenkot'un hükümetten çekilmesi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

Ancak Gantz ile Eisenkot’un istifası hükümetin düşeceği anlamına gelmiyor. İsrail'de hükümetin kurulması ve görevde kalması için 120 milletvekilinden 61'inin güvenoyunu alması gerekiyor. Mevcut hükümet ise Gantz ile Eisenkot'tan önce dahi mecliste 64 milletvekilinden güvenoyu almıştı.

Öte yandan söz konusu istifalarla, Netanyahu karşıtı muhalefetin ve İsrailli esir yakınlarının Hamas'la esir takası anlaşması yapılması konusunda yaptıkları baskının artacağı düşünülüyor.