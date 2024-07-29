İsrail'de 'Topyekûn savaş' iddiası: 'Ordu istemiyor'

Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Mecdel Şems'e düzenlenen roketli saldırıda futbol sahasının vurulması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 17'si ağır 35 kişinin yaralandı. İsrail’in saldırının arkasında Hizbullah’ın olduğunu savunması bölgede tansiyon bir kez daha yükseltti. Hizbullah, suçlamaları reddederken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "bedeli ağır olacak" açıklamaıs geldi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ve adı açıklanmayn yetkililer, ülkelerinin Hizbullah’a saldırı hazırlığında olduğunu ancak ordunun Hizbullah'a karşı topyekûn bir savaşa girmek istemediğini öne sürdü.

Aralarında üst düzey savunma görevlilerin de bulunduğu İsrailli yetkililer, İsrail'in birkaç gün sürecek bir çatışmaya hazırlandığını söyledi.

“Karşılık, sınırlı ama önemli olacak"

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi adını açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberde, Hizbullah’a verilecek karşılığın “sınırlı ama önemli” olacağını yazdı. Haberde misilleme saldırısında köprüler, enerji santralleri ve limanlar dahil olmak üzere altyapının vurulabileceği ya da Hizbullah'ın silah depolarını vurmaya ile üst düzey Hizbullah komutanlarının hedef alınabileceği kaydedildi.

Netanyahu ve Gallant’a Hizbullah’a yanıt verme yetkisi

ABD'den İsrail'e dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'ni topladı. İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Hizbullah'a ne zaman ve nasıl yanıt verileceğine ilişkin karar yetkisi verdi.

Lübnan: “Biz savaş istemiyoruz”

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elias Bou Saab, İsrail’in saldırı nedeniyle Lübnan topraklarını hedef alacağına dair yaptığı açıklamalara cevap vermişti. Saab, Hizbullah'ın Mecdel Şems'i bombalamak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, “Arabulucular bizimle sürekli temas halinde ve büyük bir gerginlikten kaçınmaya çalışıyorlar. Biz savaş istemiyoruz ama İsrailliler Gazze'de olanları gerginliği tırmandırarak örtbas etmek istiyor” demişti.

Hizbullah, saldırının sorumluluğunu reddetmişti

Mecdel Şems'e düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, roketli saldırı düzenlemediklerini belirtmiş, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise, Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu. Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıda yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti.