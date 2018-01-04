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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güney sınırında tarım arazilerini bombaladı.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güney sınırında tarım arazilerini bombaladığı bildirildi.

Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldı.

Saldırıda can kaybı yaşanmadı

Saldırıda insani kayıp yaşanmadığı belirtildi. Konuyla ilgili İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, zaman zaman "Gazze'den füze atıldığı iddiasıyla" Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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