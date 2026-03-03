İsrail'den önemli iddia: Suudi Arabistan İran’a saldırıya hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Riyad yönetiminin, ABD-İsrail'in saldırılara başlamasından sonra Körfez ülkelerine yüzlerce füze ile insansız hava aracı (İHA) gönderen ve Suudi Arabistan'ı da hedef alan İran'ın saldırılarına misilleme yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Üst düzey İsrailli bir yetkilinin "Suudi Arabistan'ın İran'ın saldırısına uğradıktan sonra, yakında İran'a saldıracağından hiç şüphemiz yok." ifadeleri aktarılan haberde, İsrail'in Riyad'ın dün gece ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıya yanıt verme ihtimaline hazırlandığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 İHA ile saldırı olduğunu ve binada ufak çaplı yangın çıktığını açıklamıştı.

Bakanlık, daha sonra Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.