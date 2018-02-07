İsrail'den Şam yakınlarına füze saldırısı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezine füze saldırısı düzenledi. Suriye hava savunma sistemlerinin de füzelere karşılık verdiği bildirildi.
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu, saldırının Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Bölgede 3 patlama duyulduğu aktarılırken, Suriye hava savunma sistemlerinin de füzelere karşılık verdiği ifade edildi.
Suriyeli bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini ve çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini söyledi.