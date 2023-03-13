israil’den “SVB önlemi:” Yüksek teknoloji sektörünü koruyacağız

Yüksek teknoloji dünyasında derin bir kriz yaratan Amerikan yatırım bankası SVB'nin iflasını "yakından takip ettiğini" ve İsrail'deki yüksek teknoloji sektöründen yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten Netanyahu, Roma ziyareti sonrası İsrail'e döndüğünde maliye bakanı, ekonomi bakanı ve merkez bankası başkanı ile "krizin boyutunu görüşeceğini" kaydetti.

Netanyahu, İsrail'deki yüksek teknoloji sektörünün bu krizden olumsuz etkilenmemesi için önlem alacaklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Gerekirse, İsrail'deki yüksek teknoloji şirketlerinin ve çalışanlarının sorumluluğu dışında, operasyonları İsrail merkezli olan İsrail şirketlerinin, bu çalkantı nedeniyle yaşanan likidite krizini aşmalarına yardımcı olacak adımlar atacağız. İsrail ekonomisi güçlü ve istikrarlıdır, bunu bu krizde de gördük."