İsrail'den UCM kararına tepki

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan, UCM Başsavcısı'nın Netanyahu için "yakalama kararı" başvurusuna tepki gösterdi.

Herzog, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın açıklamasının "ölçüyü aştığını" ve "uluslararası yargı sisteminin çöküş tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu" savundu.

Cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama kararı başvurusunun "tek taraflı siyasi bir adım" olduğunu iddia etti.

Netanyahu için yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.