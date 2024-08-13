İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 40 bine dayandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik geçen yılın ekim ayında başlattığı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Gazze'ye saldırılarda son 24 saatte 32 kişi daha can verdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bine yaklaştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 312 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 88 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralı sayısı 90 bini geçti
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 929'a, yaralı sayısının da 92 bin 240'a yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.