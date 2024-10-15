İsrail'in İran planı değişti! Petrolde fiyat artışı riski göze alınamadı

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail'e saldırı düzenlemiş, bu saldırı da geniş yankı uyandırmıştı. İsrail saldırıyı sindirmeye çalışırken, bir taraftan da karşı saldırı için plan yapmaya başladı.

Plan değişti

Son iddialar İsrail'İn İran'daki nükleer tesisler de dahil, petrol rafineleri, önemli üs bölgeleri ve askeri tesisleri hedef alacağı yönündeydi.

Ancak İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD, plana karşı çıktı.

Tel Aviv de, Biden yönetimine İran'daki nükleer ve petrol tesislerinin hedef alınmayacağını bildirdi. Beyaz Saray'ın bu hamle ile hem daha fazla gerilimin önüne geçmek istediği hem de petrol fiyatı artışını önlemek istediği belirtildi.