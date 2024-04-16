İsrail’in İran taktiği netleşiyor! Gizli bilgi ABD’den geldi!

İsrail savaş kabinesi, çok sayıda İHA ve füze ile misilleme saldırısı yapan İran'a yanıt vermek üzere toplandı. Ancak henüz bir karara varılıp varılmadığını resmi olarak kamuoyuna açıklamadı.

ABD'li yetkililer açıkladı

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından NBC News'e konuşan dört ABD'li yetkili, İran'ın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırıya İsrail'in vereceği olası yanıta ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'li yetkililer, İsrail geçen hafta olası bir İran saldırısına hazırlanırken, İsrailli yetkililerin ABD'li yetkililere muhtemel yanıt seçenekleri hakkında bilgi verdiğini söyledi.

İsrail'in İran saldırılarına vereceği yanıtın sınırlı olmasını bekleyen ABD'li yetkililer, İsrail'in İran askeri güçlerine ve İran dışındaki İran destekli güçlere yönelik saldırılar düzenleyeceklerini belirtti. ABD'li yetkililer ayrıca, İsrail'in tepkisinin ne zaman olacağının belli olmadığını ancak bunun her an gerçekleşebileceğini söyledi.

"İtidal" çağrısı

Batılı liderlerden, İsrail'e "itidal" çağrıları yapılırken bölgede ne yaşanacağı merak konusu oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin, gerilimin tırmanması karşısında mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in "savunmada başarıya ulaştığını" ve bölgede gerilimin yükselmesine ihtiyaç olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G7 ülkelerinin İran'a karşı bir dizi tedbir almak üzere çalıştığını kaydetti.

G7'nin dönem başkanlığını yürüten İtalya da İsrail'e karşı eylemlere dahil olan kişilere karşı yeni yaptırımlara yeşil ışık yaktı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, İran'ın amacının "büyük hasar vermek ve insani kayba neden olmak" olduğunu savundu.

Beyaz Saray ve İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, İran'ın saldırısını bir başarısızlık olarak nitelendirdi.

"Ne gerekiyorsa yapacağız..."

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın Cumartesi günkü saldırısına "karşılık verileceğini" söyledi.

IDF sözcüsü Daniel Hagari, "İsrail devletini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız ve bunu seçeceğimiz fırsat ve zamanda yapacağız" ifadesinde bulundu.

İtidali koruma niyeti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin İsrail'e yönelik saldırısının "meşru savunma hakkını kullanmak" anlamına geldiğini ve gelecekte de çıkarlarını korumakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Abdullahiyan, İran'ın İHA ve füzelerle yaptığı saldırıdan sonra "itidali koruma niyetinde olduğunu" dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ise Abdullahiyan, İsrail'in “İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik terör saldırılarını tekrarlaması" durumunda, kesin, hızlı ve kapsamlı yanıt verecekleri konusunda Beyaz Saray'ı açıkça uyardıklarını dile getirdi.

"Güvence" iddiası

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre İsrail, İran'a yönelik muhtemel misilleme konusunda Ürdün, Mısır ve Körfez ülkelerini bilgilendirdi.

KAN'da yer alan iddiaya göre İsrail, bölgedeki Arap ülkelerine, misillemenin kendilerini tehlikeye atmayacağına dair güvence verdi.