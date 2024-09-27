İsrail'in kuzeyine Hizbullah'tan ilk roketler atıldı

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti, Hayfa çevresindeki Karmiel ve sahildeki Nahariya bölgelerinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir saat içinde kuzeydeki bölgelere 65 roket atıldı.

Kuzeydeki Safed kentine 30 kadar roket atılırken hava savunma sistemlerinin bazılarını önlediği, kente düşen iki roketin hasara yol açtığı bildirildi.

Aşağı Celil bölgesine 30, sahildeki Batı Celil bölgesine de 5 roket atıldığı ve bazılarının önlendiği kaydedildi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada, bir roketin isabet ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası ile bir evde ve açık arazide yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Hizbullah saldırıyı üstlendi, Beyrut saldırısı hakkında sessizliğini korudu

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, Lübnan topraklarını ve halkını korumak için, İsrail'in saldırılarına karşı, Safed kenti, Hayfa çevresindeki Karmiel ve Nahariye kenti yakınlarındaki noktalara roket saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği ve grubun lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdüğü saldırıya ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.