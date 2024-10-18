İsrail'in 'Sinvar' açıklamaları sonrasında Blinken, Orta Doğu liderleriyle görüştü

Blinken, İsrail'in 'Sinvar'ı öldürdüğünü' açıklamasının ardından Orta Doğu liderleriyle görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya yönelik yapılan açıklamada, Blinken'ın Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla İsrail Cumhurbaşkanı'nı ayrı ayrı telefonla aradığı belirtildi.

Orta Doğu'daki çatışmaların sonlanması için daha çok çaba gerek

Blinken'ın, Al Sani ve bin Ferhan ile İsrail'in Hamas lideri Sinvar'la ilgili açıklamasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ve Orta Doğu'daki çatışmaların sonlanması için çabaların artırılmasını görüştüğü bildirildi.

Görüşmelerde, Gazze halkının çatışmaların sonlanmasının ardından 'kentlerini ve hayatlarını yeniden inşa etme' konusundaki yol haritasının önemine de vurgu yapıldığı kaydedilen açıklamada, Blinken'ın 'İsrail-Lübnan sınırında Mavi Hat'taki çatışmaların 1701 sayılı BMGK kararı doğrultusunda çözümü' yönündeki diplomatik girişimlere ABD'nin desteğini yinelediği aktarıldı.

Blinken'dan Herzog'a tebrik...

Açıklamada, Blinken'ın 'Sinvar'ın öldürülmesi nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u tebrik ettiği', ABD'nin 'İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını' yinelediği belirtildi. Blinken'ın Herzog'la görüşmesinde ayrıca 'Gazze'deki esirlerin salıverilmesi ve Filistin halkının acısını azaltmak amacıyla savaşın sonlandırılması için acilen adım atılması' konusunun da gündeme geldiği kaydedildi.