İsrailli Bakan Ben-Gvir yine şaşırtmadı: "Hamas'la müzakereleri durdurmaya çalışıyorum"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir tünelde cesetleri bulunan İsrailli 6 esirin Hamas tarafından öldürüldüğünü iddia eden Ben-Gvir, "Devlet katillerle müzakere yapmaz, bilakis müzakereleri durdurur, elektrik yakıt vermez, teslim oluncaya kadar onları ezer" ifadelerine yer verdi.

"Savaş sonlanırsa koalisyon hükümeti düşer" mi?

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Hamas, 6 İsrailli esirin Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında öldüğünü belirtmişti. Ben-Gvir ise X platformundan bir paylaşımda bulunarak "işgal altındaki Batı Şeria'da halka yeni cezalar getirilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin öldürülmesi" çağrısında bulunmuştu.

Aşırı sağcı pozisyonu ve insan hakları ihlalleriyle bilinen Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, ateşkes ve esir takası gibi anlaşmalara muhalefetini her zaman dile getirmekten geri durmadığı gibi savaşı sonlandıracak bir anlaşma olması durumunda koalisyon hükümetini düşürmekle tehdit ediyor.