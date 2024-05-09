İsrailli Bakan'dan Al Jazeera ofisine baskın emri!

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün Nasıra'daki Al Jazeera stüdyolarına baskın yapılması emrini verdim. İletişim Bakanlığı müfettişleri, Kuzey Bölgesi polisi ile işbirliği içinde şu anda buradaki ekipmanlara el koyuyor" ifadelerine yer verdi.

Al Jazeera için "Hamas'ın borazanı" yorumu

İsrailli Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas’ın borazanının İsrail’den yayın yapmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oy birliği ile kabul edilmişti

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Netanyahu, sosyal medyadan duyurmuştu

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'deki tüm faaliyetleri duracak

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.