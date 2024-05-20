İsrailli yetkili Reuters'a konuştu: Reisi'nin ölümünde Tel Aviv'in rolü yok

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan, geçirdikleri helikopter kazası sonrası tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen hayatlarını kaybetti. Reisi ve heyetinin ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme gelirken İsrail'den ilk açıklama yapıldı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan İsrailli bir yetkili, Tel Aviv yönetiminin Reisi'nin ölümünde herhangi bir rolü olmadığını söyledi.

İki ülke arasındaki gerilim üst noktada

İsrail'in Gazze saldırılarından bu yana artan Tel Aviv-Tahran gerilimi, İsrail'in geçtiğimiz ay Şam'da düzenlediği saldırının ardından tırmandı. İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki tansiyonun zirveye çıktığı bir dönemde İran, 13 Nisan'da yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle İsrail'e saldırı başlattı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse 4 füzenin isabet etmesi sonucu 'hafif' hasar oluştuğunu duyurdu.