İşsizlik verisi sonrası FED'in eylülde faiz indirimine gitmesi ihtimali yükseldi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu bugün ülkedeki tarım dışı istihdam verilerini açıkladı. Buna göre istihdam nisan ayında beklentilerin altına kalarak 175 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı da yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

Bu veriler, faiz indirimlerinin eylülde başlayacağına dair beklentileri artırdı. Zira FED Başkanı Jerome Powell çarşamba günü faizin sabit tutulmasının ardından, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın faiz indiriminide teşvik edici olabileceğini söylemişti.

ABD'de mart ayında açıklanan yıllık enflasyon verisi, beklenti olan yüzde 3,4'ün üzerine çıkarak yüzde 3,5 olarak kayda geçmişti. Enflasyon verisi dikkate alınarak sabit tutulan faiz oranı ise yüzde 5,25 - 5,5 arasında değişiyor.

ABD merkezli borsa ve tahmin piyasası Kalshi'nin verisine göre FED'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali 2 Mayıs'ta yüzde 35 olarak görülüyordu. Bugünkü işsizlik verisinin ardından bu oran yüzde 46'ya kadar yükseldi. Buna karşın eylülde faiz indiriminin başlama ihtimali, ocak ayındaki tahminlerin yarısına ulaşabildi.

Borsalar olumlu karşıladı

Verinin açıklanmasının ardından ABD borsalarındaki vadeli işlemlerde belirgin yükseliş görüldü. Dow Jones yaklaşık 450 puan (yüzde 1.16) yükseldi. S&P'deki artış yüzde 1'i bulurken, Nasdaq yüzde 1,5 primlendi.