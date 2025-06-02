İstanbul'daki kritik zirve öncesi Rusya-Ukrayna arasında dün neler oldu? Rusya'ya 7 milyar dolarlık zarar...

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirilen ve 'Örümcek Ağı Operasyonu' olarak adlandırılan geniş çaplı saldırılarda, Rusya'nın iç kesimlerinde yer alan bazı hava üsleri hedef alındı. Ukrayna kaynaklarına göre, saldırılar uzun süredir planlanıyordu ve operasyon yaklaşık 1,5 yıllık bir hazırlığın ardından hayata geçirildi.

Ukrayna basınına konuşan kaynaklar, 40'tan fazla Rus bombardıman uçağının vurulduğunu iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Pazar akşamı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, saldırıların koordinasyonunu sağlayan SBU Başkanı Vasyl Maliuk'u tebrik etti.

Zelenskiy, operasyonda toplam 117 SİHA kullanıldığını belirterek, 'Rusya'nın stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ünü vurduklarını' ifade etti. Operasyonun 'kesinlikle mükemmel' şekilde sonuçlandığını da vurguladı.

Saldırının Rusya'ya maliyeti yaklaşık 7 milyar dolar

SBU'nun açıklamasına göre saldırının Rusya'ya maliyeti yaklaşık 7 milyar dolara mâl oldu. Operasyonda, SİHA'ların FPV tipi olduğu, bu araçların ülke içine gizlice sokulduğu ve mobil kabinlerde saklandığı, ardından uzaktan açılan kabin çatılarından havalanarak hedeflerini vurduğu belirtildi.

SBU kaynakları, saldırıların Rusya'nın farklı bölgelerindeki üsleri hedef aldığını aktardı. Bu üsler arasında; Sibirya'daki Belaya (Irkutsk), Murmansk'taki Olenya, Ryazan'daki Dyagilevo ve Ivanovo'daki hava üsleri bulunuyor.

Vurulan uçaklar arasında stratejik nükleer bombardıman uçakları Tu-95 ve Tu-22M3'lerin yanı sıra A-50 tipi erken uyarı uçaklarının da yer aldığı bildirildi. Ancak bu söz konusu iddialar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Rusya'dan "Çoğu saldırı püskürtüldü" açıklaması

Bu gelişmelerin ardından Putin, Güvenlik Konseyini toplayarak, Ukrayna’nın artan saldırılarına karşı nasıl bir strateji izleyeceğini görüşmek üzere konsey üyeleriyle bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerinde 'terör saldırıları' gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada saldırıların büyük bir kısmının engellendiği ve yangınların kontrol altına alındığı bilgisi yer aldı.

Moskova yönetimi, saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan, Ukrayna lideri Zelenskiy ise bu saldırıları gerçekleştirenlerin "zamanında" Rusya'dan çıkarıldığını savundu.

Ayrıca dün gece Rusya'da iki köprünün vurulduğu bildirildi. Moskova yönetimi bu saldırılardan da Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Ancak Kiev, bu iddiayı reddetti.

Amerikan basını: Saldırılardan ABD'ye bilgi verilmedi

Amerikan CBS televizyonu, Ukrayna'nın bu saldırılardan önce ABD yönetimini bilgilendirmediğini öne sürdü.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün gece Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 472 SİHA ve yedi balistik ya da seyir füzesiyle saldırılar düzenlediğini duyurdu. Ukrayna ordusu bu saldırılardan 385'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya gerçekleştirdiği en yoğun saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.