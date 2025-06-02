İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna Zirvesi sona erdi: İşte tarafların mutabık kaldığı konular!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği Çırağan Sarayı'ndaki toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Toplantıya katılan Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer aldı.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi hazır bulundu.

Rus haber ajansı TASS müzakerelerin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu, üç bölüm ve ateşkese ilişkin iki teklifin yer aldığı memorandumu yayımladı.

Rusya’nın ateşkes için sunduğu seçenekler

Buna göre, Rusya’nın ateşkes için sunduğu ilk seçenekte Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinden çekilmesi öneriliyor. Rusya, ateşkes için ikinci seçenekte ise Ukrayna’da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberliğin ve yabancı askeri yardımların durdurulması, terhis işlemlerinin başlaması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor.

İşte iki ülkenin anlaşmaya vardığı vardığı konular

- En büyük esir takası konusunda anlaşmaya varıldı

- Yaralı askerlerin tamamı takas edilecek

- 25 yaş altındaki askerlerin tamamı takas edilecek

- Rusya çatışmalarda hayatını kaybeden 6 bin Ukraynalı askerin dondurulmuş cesedini verecek.

- Askerlerin cesetlerinin toplanabilmesi için belirli bölgelerde ateşkes üzerinde anlaşıldı.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

18:00- Zelenski: Savaş esirlerinin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde, Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaştıklarını söyledi. Zelenskiy: ''İstanbul'daki görüşmeler sona erdi. Heyetler, Türk tarafının aracılığıyla belgeleri değiştirdi. Savaş esirlerinin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz'' dedi.

17.30 - Rus Heyeti: "Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek"

İstanbul'daki müzakerelere katılan Rus heyeti başkanı Vladimir Medinskiy, yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamının takas edileceğini kaydetti.

Medinskiy, "En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek" ifadelerini kullandı.

Medinskiy ayrıca, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulan asker cesedini vereceğiz" açıklamasında da bulundu.

16.55 - Ukrayna heyeti: Kilit konular sadece liderler seviyesinde çözülür

Kritik zirve sonrasında açıklamalarda bulunan Ukrayna heyeti kilit konuların sadece liderler seviyesinde çözülebileceğini açıkladı. Ukrayna heyeti, açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

• Rusya'yla esirlerin takas edilmesi konusunda adım atmak istiyoruz. Liderler arasında toplantı yapılmasını konuştuk. Biz, barış sürecinin liderlerin yüzyüze görüşmesi ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bütün dünya bu anlamda bizi destekliyor.

• Biz savaşın sona ermesi için çağrı yapıyoruz ve ilk adımı ateşkes olacaktır. Bizimle dayanışma içinde olan herkese teşekkür ediyoruz.

• Bu toplantıya Zelenski'nin talimatı ile geldik. Doğrudan bizim tekliflerimize cevapları olup olmadığını yazılı biçimde sorduk. Ancak cevap vermediler. Teklifleri değerlendireceklerini ifade ettiler.

• Bu konudaki görüşmelerimizde, somut insani çözümler üretebilecek seviyeye getirdik. Ancak Rus heyeti, şartsız bir ateşkes fikrini reddediyor.

16.35 - Ukrayna iade edilmesini istedikleri çocukların listesini verdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tarafının Rus müzakerecilere, iade edilmesini istedikleri çocukların listesini verdiğini söyledi.

16.25 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Olumsuz sonuçlanmadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler için "Olumsuz sonuçlanmadı" dedi.

16.15 - Zelenski: Ukrayna ve Rusya yeni bir esir takasına hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vilnius'taki basın toplantısında "Türk tarafının aracılığıyla belge değişimi gerçekleşiyor ve savaş esirlerinin serbest bırakılması için yeni bir hazırlık yapıyoruz" dedi.

16.00 - Rusya-Ukrayna zirvesinde görüşme sona erdi

TASS haber ajansının aktardığına göre toplantı saat 16.00'da sona erdi.

14.45 - Kritik zirve başladı

Dünyanın takip ettiği kritik Rusya-Ukrayna zirvesi başladı. Toplantının açılışını yapan Bakan Fidan, "Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız" dedi.

12.58 - Heyetler Çırağan Sarayı'nda

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı için heyetler Çırağan Sarayı'na geldi.

12.50 - Ukraynalı yetkililer Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi'nin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kyslytsya ve Bevz, İstanbul'da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle görüşerek, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı öncesinde pozisyonlarını koordine etti.

10.47 - Zirve Bakan Fidan'ın başkanlığında başlayacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın 13.00'te başlaması bekleniyor. Bakan Fidan'ın başkanlık edeceği toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılması öngörülüyor.

09.40 - Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna heyetinin İstanbul'a ulaştığını bildirdi.

07.40 - Rusya: Ukrayna'nın çözüm önerisini teslim aldık

İstanbul'da gerçekleşen müzakerelere başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın çözüm önerisini içeren muhtırayı teslim aldıklarını açıkladı. Belgenin hem Ukraynaca hem de İngilizce sunulduğunu belirten Medinskiy, bu durumun kendileri açısından bir sorun teşkil etmediğini ifade etti.

23.46 - Rus heyeti İstanbul'a geldi

Rus heyeti, gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için İstanbul'a geldi.

Ukrayna'dan Rus hava üslerine İHA saldırısı

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) gerçekleştirdiği 'Örümcek Ağı Harekatı' kapsamında, Rusya'nın iç bölgelerindeki hava üslerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Ukrayna basınına konuşan kaynaklar, 40'tan fazla Rus bombardıman uçağının vurulduğunu ve operasyonun yaklaşık 1,5 yıl süren bir hazırlığın ardından gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırının FPV tipi İHA'larla yapıldığı, dronların kamyonlara gizlenerek Rusya topraklarına sokulduğu ve hedeflere bu şekilde ulaşıldığı aktarıldı.

SBU kaynakları, operasyon sonucu oluşan maddi zararın 7 milyar dolar olduğunu tahmin ederken saldırıyla stratejik seyir füzesi taşıyan uçakların yüzde 34'ünün etkisiz hale getirildiğini savundu. Irkutsk Valisi Igor Kobzev de, bazı İHA'ların kamyonlardan havalandığını doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi. Murmansk ve Irkutsk’ta birkaç uçağın yandığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Saldırılarla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Ukrayna ve Rusya taraflarından açıklamalar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, toplantıya katılacaklarını açıkladı. Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yapılacak toplantı öncesinde (Ukrayna'nın) tutumlarının ana hatlarını çizdim" ifadelerini kullandı. Zelenski, Ukrayna heyetine yeniden Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini duyurdu.

Görüşmelerin yeniden başlayacağına dair sinyal geçtiğimiz hafta Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan gelmişti. 30 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada Peskov, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar" demişti. Peskov, üst düzey temasların verimli olabilmesi için heyetler arası görüşmelerin sonuç vermesinin şart olduğunu vurgulamıştı.

16 Mayıs'taki ilk turda ne olmuştu?

16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen ilk görüşmede taraflar, kapsamlı bir esir takası ve olası ateşkesin koşulları üzerine detaylı şekilde müzakere etmişti. '1000 kişiye 1000 kişilik' esir takası konusunda mutabakata varılmış, bu takas 25 Mayıs'ta başarıyla tamamlanmıştı.

Türkiye arabuluculuk çabalarını sürdürdü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz hafta hem Moskova hem Kiev'de üst düzey temaslarda bulundu. Moskova ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilen Fidan, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştü.

Fidan, bu temaslarda, "Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul'u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürüdür" ifadelerini kullandı. Lavrov ise, "Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz" diyerek Türkiye'nin rolünü övdü.

Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısına müteakip görüşmelerin de Türkiye'de yapılması konusundaki talebi Putin'e ilettikleri belirtmişti.