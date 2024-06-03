İstifa eden başbakana 'yeni hükümeti kurma' görevi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, istifasını sunan Başbakan Mustafa Medbuli’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
AA
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Mısır'da istifasını sunan Başbakan Medbuli, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye sundu.
İstifayı kabul eden Sisi, Medbuli’ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Medbuli’yi "teknokrat ve uzmanlardan oluşan bir hükümet kurma göreviyle" doğrudan görevlendirdiği kaydedildi.