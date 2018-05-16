İsveç hava yolu şirketi Nextjet iflas etti

16 Mayıs 2018

İsveç'in en büyük iç sefer hava yolu şirketi olan Nextjet'in iflas ettiği bildirildi.

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, tüm seferlerin bugün yerel saatle 13.00'de durdurulduğu ve şirketin iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan Nextjet Üst Yöneticisi (CEO) Magnus Ivarsson, ''Çok üzücü bir karar. Mali güçlük içinde olan şirketimizin yönetimi güçlükle böyle bir karar almak zorunda kaldı. Her şeyi yaptık ama sorunu çözemedik. İleriye dönük olarak şirketimizden yer ayarlayan yolcuların mağduriyeti de giderilecek.'' ifadelerini kullandı.

İsveç'te 2001 yılında kurulan şirketin, ülke içinde 21 kentin yanı sıra Finlandiya, Danimarka ve Norveç'e seferleri bulunuyor.

Kaynak: AA