İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg iklim protestosunda tutuklandı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda polisi tarafından Lahey'deki bir protesto sırasında tutuklandı.

21 yaşındaki Thunberg, Cumartesi günü fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı düzenlenen yürüyüşte yüzlerce protestocuya katıldı. Bazıları at sırtında olan düzinelerce polis memurunun protestocuların ana yolu kapatmasını engellemeye çalışmasıyla protesto bir çıkmaza dönüştü. Polis, protestoya müdahale ederek Thunberg'i göstericilerle dolu bir otobüse bindirdi.

Gösteri neden düzenlendi?

Gösteri, Hollanda hükümetinin aralarında enerji şirketi Shell ve havayolu şirketi KLM'nin de bulunduğu fosil yakıt endüstrisiyle bağlantılı şirketlere yönelik vergi indirimlerini protesto etmek için düzenlendi.

Birkaç gösterici polis hatlarını aştı ancak hemen yakalanıp kelepçelendi. Thunberg, AFP haber ajansına "Bugün gösteri yapmak önemli çünkü gezegende acil bir durum yaşıyoruz. Bu krizi önlemek ve insan hayatını kurtarmak için her şeyi yapmalıyız" dedi.

"Neden endişe duyayım ki?"

Polis müdahalesinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda şöyle söyledi: "Neden endişe duyayım ki?"

Lahey polisi BBC'ye şunları söyledi: "Bireysel vakalar hakkında yorum yapamasak da, polis tarafından alınıp minibüslere bindirilen kişilerin otoyolu kapattıkları için resmi olarak tutuklandığını doğrulayabiliriz. Otoyolu kapatmak yasalara aykırıdır."