İsviçre Merkez Bankası rekor kâr elde etti

31 Ekim 2017

İsviçre Frangını zayıflatmak için 750 milyar dolara varan döviz ve yabancı tahvil alımı gerçekleştiren İsviçre Merkez Bankası (SNB) bu yatırımının karşılığını rekor seviyede kâr elde ederek aldı.

SNB, 2017 yılı 3. çeyrekte 32,5 milyar CHF (32,7 milyar dolar) kâr etti. Bu, İsviçre GSYH'sının yüzde 5'ine denk geliyor.

2017 yılının ilk 9 ayında ise kâr 33,7 milyar CHF seviyesinde gerçekleşti.