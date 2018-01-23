İsviçre'de 9 bin turist mahsur kaldı

23 Ocak 2018

İsviçre'deki kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Zermatt Turizm Ofisinden yapılan açıklamada, Valais kantonundaki Zermatt şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle cumartesi gününden bu yana 9 bin turistin mahsur kaldığı belirtildi.

Açıklamada, pazar günü 500 turistin 70 İsviçre frangı karşılığında helikopterle güvenli bölgelere aktarıldığı kaydedildi.

Zermatt Belediye Başkanı Romy Biner, gazetecilere yaptığı açıklamada, helikopterlerin ülkedeki güvenlik işlerine tahsis edilmesinden dolayı yoğun talebi karşılayamadıklarını söyledi. Biner, Zermatt'ta bin 200 kişinin helikopterlerle bölgeyi terk etmek için sırada beklediğini aktardı.

İsviçre Alpleri'nin en ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri olarak kabul edilen Zermatt ile bağlantılı tüm yollar da ulaşıma kapatıldı, tren seferleri iptal edildi.

Davos'ta çığ tehlikesi

Öte yandan bugün başlayan 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) nedeniyle tüm dünyanın gözünün çevrildiği Davos kasabasında da 30 ev çığ riski nedeniyle boşaltıldı.

Bölgedeki Zernez kasabasından yoğun kar yağışı nedeniyle tren seferleri iptal edilirken yollar da ulaşıma kapatıldı.

Zermatt'ta, yoğun kar yağışı ve elektrik kesintisi nedeniyle ocak ayının ilk haftasında da yaklaşık 13 bin turist mahsur kalmıştı.

Kaynak: AA