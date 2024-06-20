İtalya, Afrika'ya yönelik aşı projesine 150 milyon dolar tahsis etmeye hazır

Fransa'nın başkenti Paris'te Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakının (GAVI), Afrika Birliği ve Fransa'nın girişimiyle düzenlenen "Aşı Egemenliği ve İnovasyonu" başlıklı uluslararası foruma katılan Tajani, açıklamalarda bulundu.

İtalyan hükümetinin, GAVI'ye olan desteğini vurgulayan Tajani, "İtalya, aşı projesini desteklemek için 150 milyon dolar ödemeye hazır. İtalyanlar olarak GAVI'nin kurulmasından beri zaten 1,5 milyar dolar verdik" dedi.

Tajani, Afrika için yoksulluk, kuraklık, terör, sağlık ve aşının öncelikli konular olduğunu belirterek, "Tüm bunlar, 2050'de sayıları 2,5 milyara ulaşacak olan Afrikalıları, Afrika'dan kaçmaya itiyor." diye konuştu.