İtalya, BM Genel Kurulu sırasında Gazze'nin yeniden inşasına yönelik bir proje önerecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan La Stampa gazetesine Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Orta Doğu'da yaşananlara dair 12 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaşan Tajani, "Tahran, İsrail'e yanıt verme hakkı olduğunu söylüyor. Ali Bakıri'yi uyardım. Pek çok şey, bekleyip bekleyemeyeceğine karar vermesi gereken İran'ın elinde. Kendisine en azından 15'inden önce bir karar almamasını önerdim. Eğer daha önce saldırırlarsa anlaşma bozulur ve kaos riski ortaya çıkar. Eğer, İranlıların Gazze ile ilgilendiği doğruysa bana göre ateşkes, saldırının nedenlerini ortadan kaldıracak ve Orta Doğu'da yeni bir siyasi dinamik başlatacaktır." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Gazze dolayısıyla Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili ne yapabileceği sorusuna da Tajani, "Eylül ayında BM Genel Kurulu oturum aralarında, G7 düzeyinde Gazze'nin sadece insani değil aynı zamanda siyasi ve ekonomik olarak yeniden inşasına yönelik bir proje önereceğim. İtalya, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı birleştiren bir Filistin devletinin doğuşu için, BM ve Arap ülkeleri tarafından yönetilmesi gereken geçiş sürecinde çalışmak üzere bir birlik göndermeye hazır. Ama bizim muhatabımız Hamas değil, sadece Filistin yönetimi olabilir. Bu arada, ABD bizden uygun bir Filistin güvenlik gücü yetiştirmek için İtalyan jandarmasını kullanmayı istedi." yanıtını verdi.

İtalya'nın neden İspanya'nın dahil olduğu bazı ülkeler gibi Filistin Devleti'ni tanımadığı sorusu yöneltilen Tajani, "Biz Filistin Devleti'nden yanayız. Ancak Filistin halkına somut bir perspektif sunmamız gerekiyor. Filistin'in büyük bölümünü kontrol eden ve İsrail'i yok etmek istediğini iddia eden Hamas varken, biz bir devleti nasıl tanıyabiliriz? Diğerleri tanıdı ve ne değişti?" diye konuştu.

Tajani, İtalya olarak şu anda İsrail'i "iki halk iki devlet" temelinde çözüme yönelik müzakerelere getirmek istediklerini belirterek, "İtalya'nın tutumu açık. Biz İsrail ile beraberiz ama arkadaşlarımızla yaptığımız gibi onları uluslararası hukuka saygılı olmaya çağırdık. Ben, 7 Ekim'den (2023) sonra İsrail'e yaptığım ilk ziyarette onlara orantılı bir tepki vermelerini söyledim." şeklinde konuştu.

"İtalya'dan gönderilen silahlar, Ukrayna dışında kullanılamaz"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da İtalyan hükümetinin Kiev'in yanında yer aldığını vurgulayan Tajani, "Biz saldırıya uğrayan Ukrayna'nın yanındayız ancak ne ülke olarak ne de NATO olarak Rusya'ya karşı savaştayız. Asla asker göndermeyeceğiz. Savunma gerekçelerini anlasak da İtalya'dan gönderilen silahlar, Ukrayna dışında kullanılamaz." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Kiev'e verdiği silahların Ukrayna toprakları dışında kullanılmasına izin vermediğini kaydeden Tajani, Ukrayna'nın böyle bir şeyi kendilerine sorması gerektiğini vurguladı.

Tajani, Ukrayna'ya tedarik ettikleri Samp-T hava savunma füzelerinin doğası gereği savunma maksatlı olduğunu söyledi.

İtalya'nın İngiltere ile beraber "Storm Shadow" füzelerinden gönderip göndermediği sorusunu da Tajani, "Bildiğiniz gibi gönderilen silahlar gizlidir ve silahların Ukrayna içinde kullanılması gerekiyor. Diğer şeyler muhalefet partilerinin polemiklerinden ibarettir." şeklinde yanıtladı.