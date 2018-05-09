İtalya Cumhurbaşkanından yeni hükümet için 24 saat süre
İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümeti kurmaları için 5 Yıldız ve sağcı Lig'e 24 saat süre verdi.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, seçimlerin tekrarlanması ve partiler üstü bir başbakan atanması yönündeki eğilimini 24 saat için askıya aldı.
Mattarella, hükümet kurmak için 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig partisi arasında başlatılan yeni müzakerelere 24 saatlik süre tanıdı.
İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden bu yana hükümet kurulamıyor.
Hükümetin kurulamadığı İtalya erken seçime gidebilir