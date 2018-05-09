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İtalya Cumhurbaşkanından yeni hükümet için 24 saat süre

İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümeti kurmaları için 5 Yıldız ve sağcı Lig'e 24 saat süre verdi.

İtalya Cumhurbaşkanından yeni hükümet için 24 saat süre
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İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, seçimlerin tekrarlanması ve partiler üstü bir başbakan atanması yönündeki eğilimini 24 saat için askıya aldı.

Mattarella, hükümet kurmak için 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig partisi arasında başlatılan yeni müzakerelere 24 saatlik süre tanıdı.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden bu yana hükümet kurulamıyor.

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